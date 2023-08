Michael Jordan dehins aprub si Steph Curry bilang ‘GOAT’ point guard ng NBA

MADALING araw pa lang, nag-text na si Michael Jordan kay Stephen A. Smith ng ESPN.

Ang topic na hindi nagpatulog sa His Airness, ang deklarasyon ni Stephen Curry na siya ang greatest point guard ever.

Ginawa ‘yun ng Golden State star sa Gil’s Arena podcast ni Gilbert Arenas.

Sa First Take ng ESPN, umayon si Smith kay Curry na mas great pa raw kay Magic Johnson.

Nitong Miyerkoles (Huwebes sa Manila), binuko ni Smith na nag-text sa kanya si Jordan ng 5:54am para kontrahin ang narrative. Ni-request pa ni MJ na basahin ni Smith on air ang text, na ginawa naman ng huli.

“Magic Johnson is easily the best point guard of all time. Steph Curry is very close but not in front of Magic. You must define point guard to really have a serious debate,” bahagi ng mahaba-habang mensahe ni Jordan.

‘Best shooter of all time’ daw na walang duda si Curry, pero si Magic ang nagpakilala ng triple-double stat na kakaiba para sa isang point man.

“Magic was the best. We can go on, but I do’t want to take up too much of your time,” dagdag ng dating may-ari ng Charlotte Hornets.

“I know you get the point. By the way, Magic has five NBA championships.”

Four-time champion si Curry. (Vladi Eduarte)