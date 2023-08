Kathryn binigyan ng birthday surprise ang atletang na-link kay Joshua

Kinansela ni Kathryn Bernardo ang lahat ng appointments niya noong Martes p ara lang makasama sa kanyang pa-birthday surprise ang BFF niyang si Trina Guytingco.

Napa-‘sana all’ na lang ang netizens sa pinost ng sikat na female athlete na si Trina sa kanyang social media account noong Miyerkoles.

Ayon nga sa female basketball player ng Gilas super appreciated niya ‘yung effort na ginawa for her ni Kathryn.

Sa busy raw ng schedule kasi ng aktres, ‘yung araw lang na iyon ang tanging free day niya for pampering and other salon treatments, pero inuna ni Kathryn si Trina.

Dapat ay magpapaayos ng eye lashes si Kath at may iba pang salon services na ipagagawa, pero hindi na nga niya iyon tinuloy at nakipag-intimate party na lamang siya with friends.

Isa si Trina sa tinuturing na matalik na kaibigan ng aktres. Halos kapatid na ang turingan nila. Maging ang kani-kanilang pamilya ay close rin. Kilalang-kilala nga ito ng fans ni Kathryn.

Ang ibang netizen naman ay inaakalang si Trina ang mystery girlfriend ni Joshua Garcia. Madalas kasing nakakasama ng magkasintahang Kathryn, Daniel Padilla ang dalawa sa mga out of town and out of the country trips.

Na fake news nga ang mga Marites! Hindi talo sina Trina at Joshua at iba ang tinitibok ng puso ng una.

‘Yun na!