Japeth Aguilar mas mataas bilib sa kasalukuyang Gilas

SINA Japeth Aguilar at June Mar Fajardo ang pinaka-beterano sa final 12 ng Gilas Pilipinas na kakatawan sa bansa sa FIBA World Cup 2023.

Pareho nang may tigalawang FWC experiences ang big men – sa Seville, Spain noong 2014 at Foshan, China noong 2019.

Gumawa ng kasaysayan ang 2014 Gilas, kasama sina Jayson Williams, LA Tenorio at Jimmy Alapag, nang ilista ang unang World Cup win ng Pilipinas – kontra Senegal.

“Totally different ‘tong team na ‘to,” ani Japeth sa 2023 roster ni coach Chot Reyes na ipinakilala noong Miyerkoles. “Talent-wise, I feel like mas talented ‘yung guys ngayon. But kailangan pa rin naming i-emulate ‘yung naging team namin noong 2014.”

Si Aguilar ang ninombrahang skipper ng 2023 team, bukod kay Fajardo ay kasama rin sina CJ Perez, RR Pogoy, Kiefer Ravena, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, Kai Sotto, AJ Edu, Rhenz Abando, at naturalized player Jordan Clarkson.

Nakapaglaro sa Foshan edition sina Perez, Pogoy at Ravena.

Babalatan ng Filipinos ang kampanya ngayong opening day, Aug. 25, kontra Dominican Republic sa Philippine Arena.

Alas-otso ng gabi ang tipoff, umaasa ang Samahang Basketbol ng Pilipinas na mabubura ang higit 32,000 record attendance ng isang FWC game kapag napuno ng Gilas supporters ang Bocaue venue. (Vladi Eduarte)