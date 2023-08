Ideal girl ni Donny: Kulot look ni Belle pasabog

Patok sa netizens ang kulot look ni Belle Mariano.

“Always gorgeous… in any outfit and whatever hairstyle,” sey ng isang netizen sa Twitter (X).

May ilan ding tinawag si Belle na, “Prettiest kulot.”

Sa ngayon nga ay mayroon nang 100,000 likes ang kanyang “Hi, Kulot” post sa Instagram kung saan pati si Jolina Magdangal ay napakomento ng, “Lavet!”

Samantala, viral ngayon sa online world ang ambush interview sa ka-love team ni Belle na si Donny Pangilinan kung saan tinanong siya kung ano ang ideal girl niya?

“Family-oriented. Spontaneous. Matakaw,” ang naging sagot ni Donny.

Sey ng ilang DonBelle fans mukhang si Belle ang tinutukoy ni Donny na ideal girl lalo na raw sa description ng binata na matakaw.

May resibo pa silang nilabas para patunayan na matakaw nga si Belle at heto ay ang interview segment nina Donny at Bell sa ‘ASAP Natin ’To’ noong 2021.

Tanong kasi ni Belle kay Donny, “Ano ba ‘yung Tatak Belle?”

“’Pag nakakakita ako ng pagkain kasi palagi kang gutom,” sagot naman ni Donny.

Sey tuloy ng kanilang fans, dapat pangalan na lang ni Belle ang isinagot ni Donny at hindi na siya nag-describe.

Well, mukhang pasok sa 3 characteristics ng ideal girl ni Donny si Belle at hindi naman nakakagulat kung si Belle nga ang ideal girl ni Donny, ‘di ba?!

‘Yun na!

(Byx Almacen)