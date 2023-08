EX PS-DBM chief, 12 pa yari sa P4B Pharmally scam

Inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng graft charges laban sa dating hepe ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM) Undersecretary Lloyd Christopher Lao, dating PS-DBM procurement group director at ngayon ay Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Liong, at iba pang opisyal sa kanilang pagkakasangkot sa iregular na pagbili ng COVID-19 test kits mula sa Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Ang desisyon na nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires at inilabas nitong Huwebes ay nagrekomenda ng pagsasampa ng tatlong kasong graft laban kina Lao, Liong, at PS-DBM Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman, at mga executive ng Pharmally na sina Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Linconn Ong, Huang Tzu Yen at Justine Garado.

Samantala, inirekomenda nito ang pagsasampa ng isang kasong graft laban sa mga dating executive ng PS-DBM na sina Christine Marie Suntay, Webster Laureñana, August Ylagan at Jasonmer Uayan at empleyado ng Pharmally na si Krizle Mago.

Napatunayang guilty rin sina Lao, Liong, De Guzman, Laureñana, Ylagan, Uayan at Suntay sa mga kasong administratibo. Nahaharap sila sa dismissal sa serbisyo na walang makukuhang retirement benefits at ‘di na maaring magtrabaho pa sa gobyerno.

Nag-resign si Lao sa PS-DBM noong 2020, kaya kailangan niyang magbayad ng multang katumbas ng isang taon na suweldo.

Ang tatlong transaksyon noong 2020 sa pagbili ng 51,400 units ng RT-PCR test kits sa Pharmally ay may kabuuang halaga na P4.165 bil­yon.

(Dolly Cabreza/Tina Mendoza)