EJ Obiena may tsansa sa World Athletics gold

NAGAWA ni World No. 3 pole vaulter Ernest John “EJ” Obiena na awtomatikong magkuwalipika sa kinakailangan na huling 12 kalahok sa pagsabak nito Miyerkiles ng hapon sa World Athletics Championships sa National Athletics Center sa Budapest, Hungary.

Nagawang pantayan ng 27 anyos na si Obiena ang taas na 5.75 metro upang mapabilang sa kabuuang 13 kalahok na nalampasan ang taas kabilang na ang World No. 1 na si Armand Duplantis ng Sweden at Christopher Nilsen ng USA para umusad sa kampeonato sa Agosto 27 (Linggo) .

Ang iba pang nagkuwalipika sa finale ay sina Kurtis Marschall ng Australia, Jie Yao ng China, Zach McWhorter ng USA, Thibaut Collet ng France, Ersu Şasma ng Turkey, Piotr Lisek ng Poland, at Robert Sobera ng Poland na itinala ang kanyang season best.

Kabilang din sina Ben Broeders ng Belgium, Claudio Michel Stecchi ng Italy at Bokai Huang ng China na nakamit ang kanyang personal best sa paglampas sa 5.75 metro sa kompetisyon na may kabuuang 35 na lumahok.

Tanging naiwan na lamang ang 2-time SEA Games champion na si Obiena sa delegasyon ng Pilipinas matapos na una nang nabigo ang mga hurdler na sina Eric Shawn Cray at Robyn Brown.

Asam din ni Obiena mapantayan o mataasan ang kanyang bronze medal finish sa nakaraang taon na edisyon ng world meet sa Eugene, Oregon, kung saan siya ang naging unang Pilipino na nag-podium sa kasaysayan ng torneo

Pilit din itataas ni Obiena ang bitbit nito na Asian record holder sa pag-abot sa 6.0 metro kahit na mahirap ang laban bunga ng paglahok din ng reigning Olympic at World champion na si Duplantis.

Si Obiena, na qualified na sa Paris Olympics sa susunod na taon, ay hindi pa sumasablay sa pagtuntong sa podium ngayong season kung saan tinapos niya ang hindi bababa sa nangungunang tatlo sa siyam na sunod na paligsahan.

Ang huling kompetisyon ni Obiena ay sa Monaco leg ng Wanda Diamond League nakaraang buwan.

(Lito Oredo)