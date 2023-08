Eco Green didribol sa UBL 18U finals

NAGHIHINTAY na lang ng kalaban ang Eco Green basketball team sa UBL 18U finals na gaganapin ngyong darating na Lunes sa panguguna ng top scorer na si Russel Bayani, top rebounders Earl Anonuevo at James tabinas at mga manlalaro ng AMA University na sina Miguel Casera, Bobet Monteroza, Cian Golloso at Rosfer Palad.

Tama ang mga desisyon nila na mag-aral sa isang kilalang university gaya ng AMA na naglalaro sa malalaking liga gaya ng PBA D-League, Filbasket, Ballout at NAASCU.

Kaya saludo tayo sa kanilang head coach na si Jay Cruz at presidente ng Eco Green Technology na si Boss Andy Lai na naging tulay para makaaral ng libre ang kanyang mga manlalaro at habang nagpapagaling ang kanilang team captain na si David Cruz.

Nariyan din si speedy Andre Herrera na nagtitimon din sa team kaya abangan natin ang mangyayari sa darating na Lunes kung saan ay kumpyansa naman si coach Jay sa kanyang mga bata.

***

Lalaban ang Microsmith 16-under squad sa semifinals laban sa Legends team sa darating na Sabado.

Umaasa ang Microsmith sa kanilang mga guard na sina Loy Jugo, Justine Elduayan, Kevin Frogoso, Renzo Sandigan,Guillan Quines, Louie Rosales at ang halimaw sa rebounding na sina Kyn Vicente at Chris Pasion.

Pero malaki rin ang nawala dahil tatlong Gilas 16-under player ang hindi makakalaro dahil magko-concentrate sila sa World Cup na sina sweet shooting captain Irus Chua, Kieffer Alas at Bonn Daja, pati na rin ang high flying na si Khen Atienza na kinuha na sa La Salle-Zobel.