Des Cheng, Choco kakayod sa semis

Mga laro Biyernes: (Semifinals)

(Lao Cai City Gymnasium/Vietnam)

6:00pm — Choco Mucho vs Vietnam 2

8:00pm — Vietnam 1 vs Kansai

KASAMA sina Des Cheng at Cherry Nunag sa mga kakapitan ng Chco Mucho Flying Titans pagharap nila sa Vietnam 2 sa semifinals ng 17th VTV Cup 2023 na lalaruin sa Lao Cai City Gymnasium sa Lao Cai Province, Vietnam ngayong gabi.

Magsisimula ang bakbakan sa alas-6 ng gabi kung saan sisikapin ng Flying Titans na makarebanse sa Vietnam 2 na tumalo sa kanila sa elimination round.

Maliban kina Cheng at Nunag, isa sa naging susi sa pagsampa ng Choco Mucho sa semis ay ang matikas na laro ni former UAAP MVP Sisi Rondina.

Nirehisto ng Choco Mucho ang 3-2 karta at nakaupo sila sa No. 3 spot pagkatapos ng elims, tinalo nila nakaraan ang Suwon City, 16-25, 22-25, 25-19, 25-17, 15-11.

Nasa No. 2 ang Vietnam 2 na may 4-1 record habang malinis sa limang laro ang Vietnam 1 na makakalaban ang No. 4 na Kansai (2-3) sa alas-8 ng gabi.

Kamuntikan pang malaglag ang Flying Titans dahil nalubog sila sa unang dalawang set dahil sa matikas na laro nina Young-in Yoon at Kim Bo-Been ng Suwon City.

Subalit nagsanib ng lakas sina Cheng, Nunag at Rondina para akayin ang Flying Titans sa sumunod na phase. (Elech Dawa)