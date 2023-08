Dating Budget Usec Canda pumanaw na

Nagluluksa ang buong hanay ng Department of Budget and Management (DBM) dahil sa pagpanaw ni dating Officer-in-Charge at Undersecretary Tina Rose Marie Canda.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, pumanaw si Canda nitong Miyerkoles nang gabi dahil sa sakit na cancer.

Matatandang na­ging OIC si Canda sa DBM noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic at kahit na-diagnosed ito sa stage-4 cancer ay pumapasok pa rin ito araw-araw at dumadalo sa pagdinig sa Kongreso noong 2022. Nagsilbi si Canda sa gobyerno sa loob ng mahigit 40 taon kung saan ang araw ng kanyang kamatayan nitong Miyerkoles ang kanyang ika-41 taon sa serbiyo.

Nagpaabot ng pakikiramay si Pangandaman sa naiwang pamilya ni Canda at nagpasalamat sa inialay nitong dedikasyon at serbisyo sa DBM at sa sambayanan.

(Aileen Taliping)