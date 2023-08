Comelec, Taguig hiningi pagtugon ng Makati sa turnover ng mga botante sa 10 EMBO

Kasunod ng pagkilala ng Commission on Elections(Comelec) sa 10 Embo Barangays bilang bahagi na ng Taguig, umapela ang komisyon at ang Taguig LGU ng kooperasyon mula sa Makati City.

Matatandaan na sa pagbubukas ng Brigada Eskwela ay nagkaroon ng tensyon sa EMBO schools na bibisitahin ni Taguig City Mayor Lani Cayetano at mga volunteers nang harangan ang daan patungo sa mga paaralan gayundin ay nagpaskil ng mga malalaking banner na nagsasabing pagmamay-ari ng Makati City ang mga school buildings.

Ang tensyon ay nangyari sa kabila ng malinaw na memorandum order na ipinalabas ng Department of Education(DepEd) na nag-aatas sa mga school principals na ilipat na ang management at personnel ng 14 na EMBO schools sa Taguig.

Tiniyak ng Comelec na walang uusbong na tensyon sa kanilang gagawing turnover at sa mismong eleksyon dahil mayroon silang nakalatag na procedural steps na susundin ng ibat ibang departamento

Sinabi ni Comlec Chairman George Garcia na ang paghahain ng Certificate of Candidacy(COC) ay gagawin sa Taguig Convention Hall simula August 28 hanggangl September 2 habang ang mga botante mula sa 10 Embo Barangays ay hindi na kailangan na maparehistro muli para sa October Barangay at Sanggunian Kabataan Election(BSKE)

Ayon kay Garcia kanilang hihingin sa Makati na magamit ang mga paaralan na maging polling stations.

“If Makati City disallows the use of schools in the EMBOs as polling stations for the BKSE, the law department was directed to devise a way to legally deputize Makati” paliwanag ni Garcia.

Aatasan naman ang Office of the Election Officer ng Makati at Taguig na maghanda ng bagong listahan ng mga presinto at bagong listahan ng qualified electoral boards.

Sa panig ng Taguig ay nagpasalamat ito sa Comelec sa naging tamang aksyon nito sa kautusan ng Korte Suprema.

“The Honorable Commission’s move to fully implement the Supreme Court’s final and executory decision in the territorial dispute is highly commendable, and stands as a testament to its commitment to upholding justice and ensuring peaceful and orderly elections” ayon sa Taguig.

Hinimok din ng Taguig LGU ang mga opisyal ng Makati sa pangunguna ni Mayor Abby Binay na magpalamalas ng “spirit of cooperation” at pagrespeto sa kautusan ng kataas taasang hukuman.

“Let us work together for the community in assuring a seamless transition for our Barangay and SK officials. Embracing this outcome with unity, open communication, honesty, and truthfulness will undoubtedly contribute to the betterment of all residents involved” giit pa ng Taguig.

Sinabi pa ng lokal na pamahalaan ng Taguig na dapat manguna ang mga government agencies para sa turnover para na rin hindi na magdulot pang anumang tensyon.

“We again ask all government agencies to help ease the tension among our people by complying without delay with the Supreme Court’s decision. Our residents in the EMBO barangays need and deserve that help”pagtatapos pa nito.