Coach ng Italy basketball sabik makaharap si Manny Pacquiao

IKINATUWA ni Italy coach Gianmarco Pozzecco ang maraming bagay na nararanasan nito sa pagtungo sa Pilipinas para sa magbubukas ngayong hapon na 2023 FIBA World Cup lalo na na ang pagkakataon na makaharap nang personal ang 8-division world boxing champion na si Manny Pacquiao.

Sinabi ng Azzurri coach na si Pozzeco na batid na nito ang mga kaganapan sa Pilipinas kung saan hinihintay nito na maekspiriyensa mismo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa larong basketball sa sandali na makasagupa nito ang Gilas.

“I love the amosphere. I don’t love the traffic,” sabi nito. “But they are so lovely and you treat us so good.”

Isa pang ikinakikilig ni Pozzecco sa pagtuntong nito sa Pilipinas ay ang posibilidad na makita at makaharap si Pacman.

Si Pacquiao ay minsan nang naging playing coach sa PBA sa pagpasok ng prangkisa ng KIA.

(Lito Oredo)