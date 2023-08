COA hihigpitan paggamit ng spy fund

Bukas ang Commission on Audit (COA) na amiyendahan ang alintununin kaugnay sa paggamit at pag-audit ng confidential and intelligence funds (CIF) upang mahigpitan ang paggamit ng nasabing pondo.

Sa deliberasyon ng House committee on appropriations kaugnay sa 2024 proposed budget ng COA, nabahala si Kabataan party-list Rep. Raoul Manuel sa umiiral na 2015 joint circular na may kinalaman sa paggamit at pag-audit ng CIF dahil sa umano’y katagalan na nito na maaring hindi na umano akma sa kasalukuyan kung kaya’t panahon na umanong baguhin ito lalo na’t patuloy umanong tumataas kada taon ang CIF na inilaan sa ilalim ng proposed budget.

Dahil dito, tinanong ni Manuel kung handa o bukas ang COA na amiyendahan ang naturang circular na sinagot naman ng positibo ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba.

Sa katunayan ayon kay Cordoba, magpupulong umano sila at mga ahensiyang kasama sa nag-isyu ng circular tulad ng Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Department of National Defense, at ang Governance Commission for Government Owned andd Controlled Corporations.

“Within the third quarter of this year, magpapatawag po kami ng meeting sa ating stakeholders. Puwede tapusin ang review within the year, and we will update the committee and Congress of any changes,” ayon kay Cordoba.

Sa ilalim ng 2024 proposed budget, uma­bot sa P10 billion ang CIF, pinakamalaki rito ang Office of the President na may inilaang P4.5 billion. (Eralyn Prado)