Chiz giniit na better, stronger, tighter relasyon sa misis: Heart umaming kaaway, kinamuhian mister

Panalo ang ‘Adulting With Heart And Chiz’ content ni Heart Evangelista sa YouTube channel niya. Maraming chika, rebelasyon, na mga sagot sa tanong, na hindi nila nasagot noon.

At bongga nga na sa simula pa lang ay sinabi na ni Heart na…

“I realized I cannot live without Chiz. Mawala na lahat, ‘wag ka lang. Nagamit ko na ‘yon many times, at nagkamali ako. Ikaw lang ang dapat na pinagsabihan ko noon.

“I feel like I’m in a calmer place. I feel like everything is clean.

“I feel like everything has been wiped clean, everything is fresh!” bungad na chika ni Heart.

So, kumusta na nga ba sila?

“Very good. I’m happy!” sabi ni Chiz.

“I see it, you look good! You did well,” sabi ni Heart.

“Healthier for sure!” sabi pa ulit ni Chiz.

“Kailangan humaba pa ang buhay mo, dear. Dati parang sabi ko, ‘wag na. Charot! Hahahaha!” patawang sabi ni Heart.

Willing nga raw si Heart na ibigay ang lahat ng kailangan tulad ng stem cell para humaba ang buhay ng mister niya.

At siyempre, napag-usapan din ang pinagdaanan nila kamakailan. Ito nga ‘yung mga bulung-bulungan na muntik na silang maghiwalay, o naghiwalay talaga sila?

Sabi ni Heart, para raw itong krimen, na hindi niya matukoy.

“I mean, for my life, ha! Not necessarily you!

“I don’t know what went wrong. Nah, I knew. I guess I feel like… I don’t know. You know. I think I got carried away. I should have listened to you!” saad pa ni Heart.

Pero sabi nga ni Chiz, may mga tao talaga na dumaan sa ganung phase na sa tingin nila ay gusto nilang hanapin ang sarili nila, pero ang dapat lang daw talagang gawin ay balikan o tingnan kung nasaan talaga sila.

“I really feel like I did lose myself. I lost myself because I had so many voices in my life, that I allowed to mold me into a certain way. I’m not blaming them. I think I also blame myself, because I’m gullible!” esplika ni Heart.

“But I take all the responsibility. It was still me who pulled the trigger in the end, you know?” giit pa ni Heart.

Kaloka ang chika ni Heart na pakiramdam niya ay nagpakasal siya sa isang tao na tulad ni King Solomon, na punong-puno ng wisdom.

“I did not expect that from you!” sabi ni Heart.

“Tapos macho pa!” sey naman ni Chiz.

Bongga rin ang chika ni Heart na kinamuhian din niya si Chiz.

“I hated you for the wrong reasons. I think I looked at you as the enemy, when you were actually my guardian angel, the whole time. But that what’s so beautiful about you — that you saw me for everything, through everything. But you were just so steady.

“But I thought you were so emotionless, honestly, but in the end, you’re still here. So, wow!” sabi ni Heart.

Bongga rin ang tanong ni Heart kay Chiz na, “Did you ever think of just giving up on me, or us?”

“Wala, Jason Mraz ako, eh, ‘yung kanta niya. I wont give up on you!” sabi ni Chiz.

“No! Principally because of family. That grounded me too. That was my anchor too!” sagot ni Chiz.

Hindi man nila dinetalye ang nangyari, pero sabi nga ni Chiz…

“Everything happens for a reason. Whether it’s good times, or bad times. You don’t see it when you’re in the middle of things. But, hindsight is always 20/20. We talked about that.”

“Actually in a sense, you kind of predicted the future. I would always hate you because of your tough love, and how you were like you know, like a general that, you would say this and not like that. And I think I really took it the wrong way.

“And then you said something to me, na lahat ng natutunan ko…,” pabitin na sabi ni Heart.

“Ginamit mo laban sa akin. Hahahaha!” dugtong ni Chiz.

Pero, naging matatag nga raw si Heart sa mga natutunan niya kay Chiz.

At sa tanong na, ‘Where we are now as a couple?’

“Better. Stronger. Tighter. Mas sweet ako, kesa sa iyo!” sabi ni Chiz.

“Yes, thank you so much. Well kasi biglang tumigas ako ng slight. Ina-adjust ko pa!” esplika naman ni Heart.

“I’m kidding. But again, everything happens for a reason!” sabi ulit ni Chiz.

Anyway, mahaba pa ang chikahan na `yon nina Heart at Chiz na umabot nga nang mahigit kalahating oras. And for sure mas marami pa silang napag-usapan na mas masustansiya.

Pero for now, okey na nga `yon sa tingin nila, mas better, stronger, tighter ang relasyon nila.

(Dondon Sermino)