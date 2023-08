Chie willing maging GF ni Jake, pero…

“Yes!” daw ang isasagot ni Chie Filomeno kung tatanungin siya ngayon ni Jake Cuenca para maging girlfriend nito.

“Oo, oo. I would say yes but… alam niya, alam niya, alam niya kung ano ang priority ko and he knows how much I love my family and ayaw niya ng any distractions for me which is ’yun nga sinasabi ko kaya nga sobrang understanding niya, kasi alam niya kung where my heart is right now,” pahayag ni Chie.

Ano kaya masasabi ni Chie na very vocal ang kontrabida ng ‘The Iron Heart’ na siya ang source ng happiness nito at bet na bet nito ang pagiging kind and family-oriented niya?

“I’m happy kasi hindi lahat ng lalaki vocal about their feelings for someone especially in this industry and… ang tapang niya… ang tapang niya to show his admiration also and I’m just really happy sa mga sinabi niya sa akin na nakakakilig talaga and I do admire him,” kinikilig na sagot ni Chie.

Pero ano naman ang gusto niya kay Jake?

“What I like about him is he loves… grabe siyang magmahal. Grabe siyang magmahal, hindi lang… He’s really passionate about his craft, love na love niya ang family niya, he’s really a family oriented.”

Nakuwento ni Chie na nag-date na sila dati ni Jake.

“We did date before a couple of times pero kasi understandable kasi ’yon ’yung phase na parang medyo marami pang nangyayari sa kanya and ako, I was young back then and in-accept namin ‘yung fact na nawala ‘yon.

“And then I think naging destiny na lang din talaga na nagkita kami sa Ball… Christmas Ball.”

Ang tinutukoy ni Chie na Christmas Ball ay ang Star Magical Christmas 2022 na naganap noong November 27 last year.

Naging matiyaga raw si Jake at nakita niya ang pagbabago ng Kapamilya actor kaya nag-rekindle sila.

“Naging persistent siya. Naging patient siya kasi medyo, medyo ilag pa ako sa kanya nun… hindi ko siya sinasagot. Like, parang snob pa ako nun.

“Dinidedma ko ’yung mga DMs niya before, pero nakita ko naman mga changes niya.”

Kinumpirma naman niya na nasa dating stage na sila ni Jake at mas kinilala raw nila ang isa’t isa.

“We’re talking, we’re talking… taking our time. Taking our time. You can say dating, of course, yeah.

“Nag-uusap kami. Alam ninyo, kasi ’yung maganda kasi kay Jake is alam niya kasi where my heart is at kung ano ang priority ko at hindi niya ako minamadali.”

Tumawa na lang si Chie nang matanong kung exclusively dating ba silang dalawa. Pero masaya naman daw siya na very gentleman si Jake dahil nirerespeto nito ang kanyang decision at willing itong mag-wait.

Well mukhang focus nga muna si Chie sa kanyang career dahil sunod-sunod ang mga proyekto niya at busy siya ngayon sa promotions ng pelikula ni Kathryn Bernardo na isa siya sa cast. (Byx Almacen)