Balik Scientist program ng DOST umaarangkada!

Teknolohiya sa kalawakan, pagtuklas ng mga bagong gamot at bakuna laban sa iba’t ibang sakit ang ilan sa mga ‘baby project’ o pinagbubuhusan ng oras at talino ng mga batang siyentipiko sa bansa.

Sa katunayan, sinabi ni Department of Science and Technology (DOST) Undersecretary Leah Buendia na halos 700 scientist na bumalik sa Pilipinas mula noong 1975 ang tumulong sa pamahalaan sa nasabing mga larangan, nagpamana ng karunungan at nag-ambag ng kanilang kadalubhasaan sa mga batang scientist ngayon ng Pilipinas.

Dagdag ni Buendia, maraming aspeto para makatulong ang kanilang Balik Scientist program na mapunuan ang mga butas sa pagtuklas ng marami pang bagay para sa kapakinabangan ng mga tao, hayop at maging ng kapaligiran.

Sabi pa ni Beltran, may 44 Pinoy scientist ang bumalik na sa bansa mula noong Hulyo 2022 hanggang 2023 para tumulong sa pagpapalawak sa iba’t ibang larangan ng agham.

Ilan sa mga ito ay nagtatrabaho na sa Philippine Genome Center at kabilang sa napag-usapan nila sa Balik Scientist program ay may kinalaman sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at Mindoro oil spill.

Kamakailan nga ay inilunsad nila ang mga produkto na sinangkapan ng kadyos, isang produktong pang-agrikultura ng mga Ilonggo at sinasabing nakakatulong sa mga problema sa balat at impeksyon dahil sa antibacterial properties nito.

“We feel the support of the government due to the passage of Republic Act 11035 in 2018. This helped us prioritize funding not just the incentives, but also research and development,” ayon kay Buendia.

(Dolly Cabreza)