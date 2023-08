Abby Binay bet tumakbong yorme sa Taguig

Sa gitna ng isyu tungkol sa hatian ng teritoryo, sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay na isa sa pinag-iisipan niyang option ngayon ay tumakbo bilang mayor sa Lungsod ng Taguig na pinamumunuan ni Mayor Lani Cayetano.

“That is an option pero hindi pa po ako nakakapagdesisyon dahil magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa Taguig sapagkat una hindi po ako pamilyar sa lugar. Although marami po tayong magandang mabibigay at magagawa para sa lungsod,” sabi ni Binay sa panayam ng media.

Pero kailangan daw munang magmuni-muni ni Binay at kausapin ang asawa at anak niya.

Naging emosyonal din si Binay sa kanyang pagbisita sa Pembo Elementary School. May pagkaka­taon pa umano na nakaramdam siya na tila mag-isa siya sa laban pero nagpapakatatag para sa kanyang constituents.