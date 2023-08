2024 Budget tadtad ng Insertion – Lacson

Sumipa ng 109% hanggang 328% ang mga government project sa susunod na taon dahil sa mga insertion sa panukalang 2024 national budget, ayon kay dating Senador Panfilo “Ping” Lacson.

Ayon kay Lacson, nakatago ang mga insertion na ito sa 2023 General Appropriations Act at sa 2024 National Expenditure Program (NEP) o ang P5.7 trilyong national budget para sa susunod na taon.

“45 projects in the 2023 GAA and 26 items in the 2024 NEP have double, triple, quadruple and quintuple appropriations, thus, excessively, unreasonably, unnecessarily and unconscionably bloating fund allocations in the range of 109% to 328%,” sabi ni Lacson sa kanyang Twitter.

“Sadly, nobody seems to mind at all,” dagdag pa niya.

Sa 45 proyekto ngayong taon, sinabi ng dating senador, 35 dito ay nakakuha ng dobleng pondo habang anim naman ang nabigyan ng tripleng badyet. Samantala, tatlo namang proyekto ang nabigyan ng quadruple budget sa taong ito at isa naman ang nabiyayaan ng “quintuple” na pondo.

Para sa taong 2024, sinabi ni Lacson na 26 proyekto ang nabigyan ng multiple na pondo sa NEP at posibleng madagdagan pa ito dahil sa mga insertion o amendment.

Nais naman ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na makita muna ang ebidensiya bago kuwestiyunin ang mga insertion sa 2024 budget.

“I have been informed about that. But need to see the actual entries first,” ani Pimentel.

Sa kabila nito, tatanungin pa rin niya ang DBM hinggil sa isiniwalat ni Lacson.

“I also intend to confront the DBM about this in the hearing for their Dept’s budget,” sabi ni Pimentel sa kanyang Viber message.

(Dindo Ma­tining)