14 EMBO students excited na sa school package ng Taguig

Handang handa na ang 14 Embo schools sa pagbubukas ng klase sa Martes, Agosto 29 kung saan sabik ang mga estudyante na magamit ang natanggap na school packages mula sa lokal na pamahalaan ng Taguig.

Ang school package na ibinibigay ng Taguig LGU sa mga paaralan ay nakadepende sa grade level ng mga estudyante, ang bawat school package ay kinabibilangan ng bag, daily at PE uniforms, medyas , black shoes, rubber shoes at kumpletong set ng basic school supplies.

Sa daycare, kinder at elementary ay makakataggap ng 3 set ng uniform at 1 P.E set kung saan susukatan ang mga estudyante para dito, black shoes sa high school at rubber shoes sa mga pre school. Kumpleto din ang school kit na kinabibilangan ng backpack, writing notebook , composition notebooks, pad paper, jumbo crayons, 3 pencil, eraser, sharpener, scissor,ballpen,correction tape, fastener, art paper, glue rules, plastic envelope na may handle, emergency contact card, health kit bag, toothbrush, toothpaste, hand towel at alcohol spray.

Isa ang high school student na si Faith Nicole Daguio sa nakatanggap ng school package, aniya, nang malamang ililipat sila sa Taguig ay kinabahan ito dahil sa mawawala ang inaasahan nilang school benefits subalit nang mag-ikot at mamahagi na si Taguig City Mayor Lani Cayetano ng school package ay nawala na rin ang kanilang agam agam.

Personal na iniabot ni Mayor Lani ang school packages sa mga estudyante.