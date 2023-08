Vice Mayor Gian Sotto hinikayat mga kabataan sa sports

PINANGUNAHAN ni Vice Mayor Gian Sotto ang paglulunsad ng city-wide basketball league program ng Quezon City government bilang panimula ng sports grassroots initiative ng lungsod na layuning maisalba ang mga kabataan na maging laman ng kalye at sa peligro ng paggamit ng ilegal na droga.

Isinagawa ang kickoff sa Amoranto Sports Complex at nilahukan ng 116 Barangay Teams na pinanood ng halos 3, 000-katao na kinabibilangan ng mga manlalaro, kanilang pamilya at mga opisyal ng barangay.

Ang basketball league ay isa lamang sa mga aktibidad na inaalok ng city government sa mga residente sa ilalim ng QC Sports City-wide Grassroots Program na layuning mahikayat ang mga kabataan na sumabak sa sports para sa kanilang personal development.

“Kahit sa ano’ng larangan ng sports na gusto ng ating kabataan, our vision and goal is to be their partner in this journey and to mold them into becoming outstanding athletes of the city and the nation,” paliwanag ni Vice Mayor Sotto.

“We are truly grateful to God for blessing us with a very successful launch of this event. Kaya’t tara na’t ipagpugay at patuloy na suportahan ang ating mga manlalarong kabataan sa grassroots program na ito. Let us keep focused on our goal to serve God by serving one another, lifting each other up, especially the future champions of our nation,” dagdag ni Sotto.

(Abante Sports)