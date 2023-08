‘The Victor’ sa ‘Pinas daig Statue of Liberty ng US

TULAD ng kanyang pangalan, wagi talaga ang estatwa ng ‘The Victor’ dahil naungusan nito sa tayog ang sikat na Statue of Liberty ng Amerika.

Literal na titingalain ang rebultong ito na matatagpuan sa Bridgetowne sa Robinsons Land sa boundary ng Pasig at Quezon City dahil sa taas nitong 200 feet o 60 meters o katumbas ng isang 20-storey na gusali.

Dinisenyo ito ng Filipino-American artist na si Jefre Manuel-Figueras kung saan may itinayong tulay dito na nagdurugtong sa Pasig at Quezon City.

Samantala, ang sikat na Statue of Liberty National Monument sa New York City, USA ay may taas lang na 47 meters kung hindi isasama ang pedestal nito.

Target ng nasa likod ng mga lumikha sa rebulto na maideklara itong pinakamataas na art installation sa buong mundo.

At tulad ng kanyang pangalan, tunay nga na simbolo ng tagumpay ng mga Pinoy sa buong mundo ang matayog na rebulto.