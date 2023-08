Team Lakay fighter Danny Kingad pahinga sa bugbugan dahil sa injury

GAGARAHE muna sa pakikipagbuntalan si Team Lakay fighter Danny “The King” Kingad upang magpagaling sa tinamong injury bago ang nakatakdang laban kay Hu Yong ng China para sa ONE Fight Night 15: Tawanchai vs Superbon sa darating na Oktubre 7 sa Bangkok, Thailand.

Nagtamo ng ankle injury ang 27-anyos na dating ONE Flyweight world challenger sa kanyang paghahanda para sa naturang laban.

Huling beses sumagupa ang tubong Sadanga, Mountain Province laban kay Eko Roni Saputra nitong Pebrero 25 sa ONE Fight Night 7 sa Bangkok sa bisa ng unanimous decision.

“I was looking forward to the opportunity to compete and showcase my skills in the ring. However, my current physical condition leaves me unable to perform at my best and poses a risk to my health and well-being,” pahayag ng ONE Championship No. 3-ranked flyweight contender na may 15-3 kartada.

Papalitan si Kingad ni Saputra kontra Chinese fighter sa mismong kaganapan, na naghahangad muling makabalik sa World title bout matapos mabigo kay reigning ONE Flyweight titlist Demetrious “Might Mouse” Johnson sa World Grad Prix noong Oktubre 2019, habang nakabawi kay Xie Wei noong Enero 2020 at matagal nakabalik laban kay Kairat Akhmetov noong Disyembre 2021.

(Gerard Arce)