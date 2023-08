Tambalang Yassi, Ruru binash

Mukhang hindi bet ng Kapuso viewers na maging leading lady ni Ruru Madrid sa upcoming action series na ‘Black Rider’ si Yassi Pressman!

Takot kaya ang mga faney na ma-link rin si Yassi sa kanilang idol? Recently nga kasi ay naugnay ang aktres kay Presidential son at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos (pero nag-deny na si Yassi) at ngayon naman ay kay Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte siya nali-link.

Inulan ng hindi magagandang komento ang mismong Instagram post ng GMA Public Affairs kung saan ipinakilala nila ang aktres bilang bagong katambal ni Ruru sa nasabing series.

Say pa ng fans, si Kylie Padilla ay sapat na raw sa kanila bilang leading lady ng aktor at hindi na raw need ng isa pa. Kaloka, huh!

Actually , maging ang pagbibida ni Ruru ay pinapansin din ng netizens. Hanash nila, marami naman daw aktor ang puwedeng i-build up ng GMA Public Affairs at bigyan ng bidang role sa kanilang serye, pero bakit daw laging si Ruru ang lead actor nila?

Siguro dahil sa success ng ‘Lolong’ na pinagbidahan ni Ruru kung kaya’t muli itong binigyan ng project.

(Ogie Narvaez Rodriguez)