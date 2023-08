Swak pang-negosyo! Siomai rice na may drinks

BAGONG pakulo na pang-negosyo ba kamo? Ito na ang sagot sa hinahanap mo! ‘Yan ang business food idea na ibinida ng content creator na si Lokong Kusinero kamakailan.

Pinost niya ito sa kanyang Facebook account kalakip ang caption na, “P40 negosyo? Try mo na rin ito dahil may ulam at kanin ka na tapos may drinks pa.”

Sa video, ipinakita niya ang mismong paghahanda ng “Siofan with drinks”. Kabilang sa mga ingredients na ginamit niya rito ay kanin, siomai, bawang, mantika, toyo, onion leaks, paminta, asin,i itlog, kalamansi, asukal at red chili!

Para sa drinks, blue lemonade ang flavor na kanyang napili.

Mapapanood ang proseso na kanyang ginawa mula sa paghihiwa, pagi-steam, paggigisa, at pagpe-plating ng siomai sa itaas ng drinks.

Humakot ang naturang video ng halos 416k views at libo-libong komento mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment:

Para kay Curly Hair, aniya, “Diet no more na talaga pag sa’yo galing ang mga recipe..tanggap ko na! Ok na ako..”

“Wow! Kumpleto nagugutom ako,” say ni Aniel Orrola.

“Sarap maganda rin pang-negosyo,” hirit ng user na si Hapag Kainan.

Napa-thank you naman si Rhea Agorte, aniya, “Thank you po sa’yo nakakuha ako ng pandagdag sa aking tindahan na street food,pang negosyo talaga ang iyong mga vlog, thank you uli.”