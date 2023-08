Semplang ng Yankees humaba sa 9 na kabit

PATULOY na inaalat ang New York Yankees, humaba na sa siyam na laro ang losing streak sa unang pagkakataon sa nakalipas na 41 years.

Nagregalo si Tommy Kahnle ng go-ahead homer kay CJ Abrams habang may two outs sa eighth inning at muling yumuko ang New York, nitong Martes naman ay sa Washington Nationals 2-1.

Huling nanalo laban sa Miami Marlins ang Yankees noong August 11.

Unang nine-game skid din ila ito sapol noong September 13-21, 1982, ang final month ng 79-win season nila.

Binasag ni Abrams ang 1-1 deadlock nang paliparin ang first-pitch changeup ni Kahnle. Naglayag ang bola hanggang right field foul post at kinubra ni Abrams ang kanyang 13th homer sa season.

Nilista kay Mason Thompson ang panalo, kinubra ni closer Kyle Finnegan ang kanyang 22nd save sa 29 tries.

Galing kay Carter Kieboom ang isa pang homer ng Nats sa third. (Vladi Eduarte)