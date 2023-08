Romualdez tiniyak reporma sa MUP pension

Muling tiniyak ni Speaker Martin Romualdez sa mga sundalo ng Philippine Marine na gagawin ng Kongreso na maa­yos ang problemadong pension ng mga military and uniformed personnel (MUP).

Ipinahayag ito ni Romualdez sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng 51st founding anniversary ng Philippine Marine Corps Force Reconnaissance Group sa Ternate, Cavite.

Sa naturang okasyon, binigyan halaga at pagkilala ni Romualdez ang papel ng Philippine Marine para sa kapayapan at kapanatagan ng loob ng bawat Pilipino.

Dahil dito, bilang kapalit, tiniyak ni Romualdez na sisikapin ng Kongreso na ayusin ang MUP pension system at iba pang reporma upang higit na mapabuti ang buhay ng mga aktibo at magreretirong kawani ng Armed Forces of the Philippines.

“This revamped pension system underscores our unwavering commitment to the brave men and women in uniform. It not only provides financial security but also recognizes their boundless dedication and service to our nation,” ayon pa kay Romualdez.

(Eralyn Prado)