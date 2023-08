Richard Clarin nakibahagi sa ‘Ring Official Seminar’

NAKIBAHAGI si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin sa isinagawa kamakailan na ‘Ring Official Refresher Seminar’ na inorganisa ng Association of Philippine Professional Boxing Ring Officials (APPBRO).

Binigyang-diin ni Clarin ang mga ambag ng APPBRO bilang isa sa mga sandigan ng propesyunal na boksing, gayundin ay ibinahagi ng GAB chairman ang dedikasyon nito para makatulong sa pagpapalago pa ng naturang combat sports.

Ang APPBRO ay tumatayong mahalagang partner ng GAB sa pagtitiyak ng seguridad sa mga professional boxer sa ibabaw ng ring at pananatili ng integridad ng isport ng boksing.

Pinuri ni GAB Chairman Clarin ang mga hakbang ng APPBRO sa pagpapataas ng kaalaman ng kanilang mga ring official.

Idiniin din ni Clarin ang commitment ng GAB na suportahan ang mga ring official at lahat ng stakeholders sa paglago pa ng Philippine boxing.

Sa ilalim ng liderato ni GAB Chairman Clarin, isinusulong nito ang 3xPRO advocacy na ‘Promote, Professionalize, Protect’ ang mga professional athlete. (Abante Sports)