PPA tuloy ang kampanya laban sa ilegal na droga

Tuloy-tuloy ang kampanya ng Philippine Ports Authority (PPA) laban sa ilegal na droga.

Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, nakikipagtulungan din sila sa PDEA at iba pang ahensiya ng gobyerno para sa kampanya laban sa ilegal na droga.

“We actually never stopped nor relented in our operations in enfor­cing our anti-illegal drug campaign that even during the height of the pandemic in the last two years, PPA has conti­nuously undertaken necessary measures to work hand-in-hand with the PDEA and other go­vernment agencies for its successful execution,” ani Santiago.

Nito lamang Agosto 11, nagsagawa ng drug awareness symposium ang Port Management Office ng Davao upang magbigay ng impormasyon tungkol sa negatibong epekto ng ilegal na droga sa pisikal at mental na kalusugan.

Samantala, siniguro naman ng PPA na patuloy ang ginagawang surprise drug testing sa mga empleyado upang mapanatili itong drug-free.

(Carl Santiago)