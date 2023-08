Pinoy artist, bumibida sa Norway

ISANG Pinoy artist ang gumagawa ng ingay sa Norway dahil sa galingnito sa pagguhit.

Hinahangaan ang husay ng mga kamay nito sa pagguhit pero hindi sacanvas kundi sa katawan ng tao. Hindi siya painter kundi tattoo artist.

Siya si Junel Liwanag na sikat na sikat sa Norway dahil sa kanyang talento sa pagta-tattoo.

Dahil dumarami na ang kanyang mga kliyente, naisip niyang puwede niya talaga itong pagkakitaan para maging bread and butter ng kanilang pamilya.

Noong 2019, itinayo ni Junel ang Tinta Art Tattoo shop sa Sarpsborg, Norway para sa kanyang tattoo at piercing services.

‘’In this tattoo shop we do realism, colored, Oriental and many other styles at syempre, nag pi-piercing din kami,’’ ani Junel sa panayam sa kanya ng Abs-Cbn.

Seryoso aniya siya na tumaas pa ang kalidad ng kanyang pagta-tattoo kaya sumailalim siya sa apprenticeship sa Norway.

‘’To become a tattoo artist kasi, kailangan mo talagang mag-apprentice.Walang proper schooling ang pagta-tattoo sa Norway, experience talaga ang puhunan,”dagdag nito.