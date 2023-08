Picture ni KD pampawala ng stress ni Alexa

Iba ang nagagawa ng picture ni KD Estrada kay Alexa Ilacad, ha!

Stressed kasi ang Kapamilya Gen Z actress sa kanyang flight dahil delayed ito.

“Delayed ng malala yung flight tapos early call pa ako sa taping bukas. Huhu fighting,” message ni Alexa sa kanyang broadcast channel.

Pero ang sumunod niyang message ang nagpakilig sa KDLex fans.

“Buti nalang may bitbit akong cute,” message niya.

Ang cute na tinutukoy ni Alexa ay ang picture ng manliligaw at ka-love team niyang si KD na kanyang hawak.

Pagbalik naman ng Manila ay sinalubong siya ng matinding traffic, pero buti na lang daw at nakita niya ang poster nila ni KD para sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na nasa likod ng bus na nakasabay niya sa EDSA.

“Stuck in traffic but not complaining,” caption niya sa Instagram story.

Well, at least, sapat na si KD para mawala ang stress ni Alexa.

Bonggels

(Byx Almacen)