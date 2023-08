PH masasapol sa boykot ng mga produktong China

Malaki ang mawawala sa Pilipinas kapag pinatulan ng administrasyong Marcos ang panukala na iboykot ang mga produkto mula sa China bilang sagot sa kanilang pambu-bully sa West Philippine Sea.

Ayon kay National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Arsenio Balisacan, malaki ang ambag ng China sa global value chain kaya Pilipinas din ang maaapektuhan kapag itinigil ang kalakalan dito.

“This economy, including China, is part of the global value chain. Our economy is part of the global value chain. We are linked to China directly or indirectly. That should not be the approach that we take in dealing with our neighbor,” giit ni Balisacan

Aniya, imbes na itulak ang boykot sa mga Chinese product, ang tamang gawin ng gobyerno ay ang diplomatikong paraan sa pagresolba sa maritime issue.

“As the president said, we are an enemy to none and we are a friend to all. Let’s keep it that way. We just have to use the diplomatic channel to get our issues addressed,” paliwanag pa niya.

Sinabi pa ng NEDA chief na kailangang maprotektahan ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi kasama sa mga hakbang ang pagboykot sa mga produkto mula China.

Matatandaan na itinulak ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagboykot sa mga produkto ng China matapos bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas patungong Ayungin Shoal.