Paldo sa World Cup! Jordan Clarkson lampas P9M sweldo kada araw

PANAY ang patak ng metro para sa Filipino-American ngunit kabilang sa naturalized player na si Jordan Clarkson habang nagpapatuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa nalalapit nitong pagsabak sa 2023 FIBA World Cup na magsisimula na sa Biyernes, Agosto 25.

Ito ang naging punto ng pagtatanong ng mga tagapakinig sa programa ng Abante Teletabloid na “Sportalakan” kung saan ipinaalam ng isa sa dalawang host na si dating PBA star point guard Gerry “Mr. Cool” Esplana na panay ang bagsak ng metro o kabayaran para sa Utah Jazz player at beretano sa NBA na si Clarkson.

“Sabi sa akin ng aking bubwit, pumapatak na kung babayaran siya per day, nasa close to $170,000 a day o PHP 9 million a day. Baka iyung per day na iyun ay noong pagdating niya sa Pilipinas,” post ni Gerry Esplana sa Facebook.

Matatandaan na mas pinili ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na kunin ang serbisyo ni Clarkson para sa World Cup kapalit ng naturalized Filipino na kapwa nasa kategorya nito na naturalized player na si Justin Brownlee.

Nakatakda naman isabak si Brownlee sa susunod na torneo na 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre

Unang sasagupain nina Clarkson at ng Gilas Pilipinas ang Dominican Republic na pangungunahan ng star center ng NBA na si Karl Anthony Towns mula sa Minnesota Timberwolves.

Nitong Martes ng gabi ay binuksan na sa media ang ensayo ng national squad sa PhilSports Atena kung saan ay hindi na dumalo sina Ray-Ray Parks, Jr., Calvin Oftana at Thirdy Ravena.

(Lito Oredo)