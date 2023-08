Palasyo hindi sinakyan P5 taas pasahe sa jeep

Kailangang pag-aralan mabuti bago pagpasyahan ang hirit na dagdag-singil sa jeep at taxi.

Ito ang inihayag ng National Economic and Development Authority (NEDA) bilang reaksiyon sa petis­yon ng ilang transport groups na magdagdag sa singil sa pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kailangang ikunsidera ang mas malawak na aspekto ng magiging epekto sakaling magtaas ng singil sa pamasahe.

Hindi aniya dapat maudlot ang nararanasang pag-angat ng kabuhayan at ang unti-unting pagbangon ng paglago ng bansa sa pamamagitan ng panibagong taas singil sa pasahe.

“Any policy actions that we make, especially those affecting big part of the economy, would have to take into account the broader picture no and practically the broader objective of assuring that we will keep the momentum of growth going,” ani Balisacan.

Gayunman, sinabi ni Balisacan na nasa Land Transportation Franchising and Regulator Board (LTFRB) pa rin ang pagpapasya kung pagbibigyan o hindi ang kahilingan ng transpor sector para sa dagdag- pasahe.

Limang piso ang hinihinging dagdag-singil sa pasahe ng iba’t ibang transport group habang P70 flag down rate naman ang hirit ng taxi operators sa bansa.

Kinokonsulta ng LTRFB ang NEDA sa bawat fare hike petition dahil sa magiging epekto nito sa ekonomiya.

(Aileen Taliping)