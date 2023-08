Paglala ng TB, HIV kayang tuldukan – DOH

Malaki umano ang mapipigil kundi man ay tuluyan nang maalis ang sakit na Tuberculosos(TB) at human immunodeficiency virus (HIV) infection sa pamamagitan ng implementasyon at pagsunod sa proactive health measures.

Sinabi ni Health Secretary Teodoro J. Herbosa na ito ay bilang tugon sa marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos na bigyan pansin, partikular na ang TB para mapababa ang kaso nito sa bansa.

Ginawa ni Herbosa ang pahayag sa “Tuldukan, Tara KonsulTayo!” event noong Martes sa pakikipagtulungan sa Lung Center of the Philippines, na layuning magkaloob ng accessible screenings sa komunidad at para ma-assess ang kanilang TB status.

Ayon kay Herbosa, para maagapan ang sakit, kinakailangan ang maagang konsultasyon upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng TB at HIV.

“It is also a testament to the shared dedication of health care professionals, community advocates, and the DOH in ensuring the well-being of every Filipino,” ayon pa sa kalihim.

Bukod sa counseling services, para tuluyang maawat sa paninigarilyo at vaping, tumawag lang sa DOH Quitline 1558 para matulungan ang publiko.

Nalaman na ang TB ay kabilang sa 10 sakit na dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas sa kabila na ito ay ginagamot ng gobyerno.

Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), lumalabas na 15,689 sa 563,465 naitalang nasawi sa mga Filipino mula Enero hanggang Nobyembre ay sanhi ng respiratory tuberculosis.

Para maibaba ang bilang ng mga nagkakasakit sa TB, inindorso ng DOH ang treatment na short course mula 6 hanggang 10 buwan.

(Juliet de Loza-Cudia)