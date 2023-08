Out-of-the-box series ng CCP na Figaro! Figaro!! Tagalog version na

Muling ibabalik ng Cultural Center of the Philippines (CCP) ang out-of-the-box opera production at nasa tagalog version na.

Matapos ang matagumpay na premiere nito ng Isang Gabi ng Sarsuwela, nagbabalik ang CCP Out-Of-The-Box Series kasama ang Figaro! Figaro!! na itatanghal sa August 25 at August 26 sa Tanghalang Ignacio B. Gimenez.

“In olden times, the composers wanted their operas to be in the language of their audiences. So, we decided to translate the two operas into Filipino. We want opera to be more accessible to Filipino audiences,” saad ni CCP Vice President at Artistic Director Dennis N. Marasigan, na siyang nag-translate para sa nasabing produksyon.

Ang back-to-back abridged version ng likhang pagpapakasal ng Figaro, si Gioachino Rossini na isang barbero ng Seville at Wolfgang Amadeus Mozart, ang mapapanood sa centerstage ng CCP.

Ang Marriage of Figaro ay isang musical comedy opera na binuo noong 1786 ni Wolfgang Amadeus Mozart katuwang ang Italian libretto na isinulat ni Lorenzo Da Ponte. Una itong napanood sa Burgtheater sa Vienna noong May 1786 at nagpapatuloy sa mga teatro sa ibang bansa at ngayon ay mapapanood na sa CCP.

Mula sa direksyon ni Jaime del Mundo, ang back-to-back opera production ay kasunod ng adventures ng Figaro, ang dalawang main character sa opera na base sa The Figaro Trilogy mula sa French playwright Pierre Beaumarchais.

Ang trilogy ay binubuo ng The Barber of Seville, The Marriage of Figaro at The Guilty Mother na iikot ang istorya sa buhay Figaro.

Ang Figaro! Figaro!! ay binubuo ng Filipino talents na sina Bianca Camille Aguila, Roxy Aldiosa, Diego Aranda, Angeli Benipayo, Ruzzel Clemeno, Nerissa de Juan, Roby Malubay, Nomher Nival, Noel Rayos, Jonathan Tadioan, at Floyd Tena.

Si Farley Asuncion ang namamahala sa direksyon ng musika, kasama si Ohm David para sa set design, Raqs Regalado para sa costume, TJ Ramos para sa sound, at Marasigan para sa lighting.

Huwag palampasin ang CCP Out-Of-The-Box Series: Figaro! Figaro!!

Mabibili ang mga tiket sa halagang P1500 sa TicketWorld. Para sa latest update, sundan ang opisyal na social media account ng CCP sa Facebook, Twitter, Instagram at Tiktok, at bisitahin ang website ng CCP (www.culturalcenter.gov.ph) para sa iba pang katanungan.