Ogie ‘di kasama si Regine sa birthday

Sa Sycuan Casino sa El Cajon ang take off show nila ngayong Biyernes (Agosto 25) at susundan ‘yon ng The Grand Theater show nila sa Anaheim.

Sey ni Ogie nang makatsikahan namin, “Thursday morning ang flight ko. Sa Los Angeles area muna kami dahil sa Sycuan Casino sa may San Diego ‘yung first show namin. Then sa Anaheim na.

“Pero rest day namin ang Sunday.”

Sa Sunday nga ay birthday ni Ogie, pero dahil nag-advance taping na ang ‘ASAP Natin ‘To’ ay may mapapanood pa rin siya sa show at may selebrasyon siya roon.

Pero sa California raw, wala siyang big party. Pero magdi-dinner daw siya kasama ang ilang friends niya.

Happy rin si Ogie dahil makakapag-golf din daw siya sa mismong birthday niya.

Ang golf nga ang favorite sport ni Ogie.

Actually marami ngang pagkakataon na bago siya mag-report sa ‘It’s Showtime’ ay naggo-golf muna siya.

Bukod nga sa morning walking na halos araw-araw niyang ginagawa around their village, na kung minsan nga ay sumasama pa ang misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid, ang paglalaro ng golf ang pinaka-exercise rin ni Ogie.

And speaking of Regine, siyempre nakapag-celebrate na si Ogie ng advance birthday kasama ang kanyang wifey at anak nilang si Nate.

At kahit naman magkalayo sila on his birthday ay palagi naman silang magka-video call, ha!

Bongga!