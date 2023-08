NEDA nganga sa Manila Bay reclamation

Dapat kasama ang National Economic and Deve­lopment Authority (NEDA) sa mga nag-aapruba sa mga proyekto sa Manila Bay Reclamation.

Ito ang inihayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa harap ng mainit na usapin sa nasuspindeng reclamation projects sa Manila Bay.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Balisacan na hindi sila kinunsulta o hiningan ng payo sa mga sinimulang reclamation project gayong dapat isinama sila rito.

Ang NEDA aniya ang nag-aapruba ng mga malalaking infrastucture project sa bansa lalo na yaong may malaking impact sa ekonomiya at sa lipunan kaya dapat ay nakonsulta sila hinggil dito.

“We are not a party to the approval of these reclamation projects, but given the significance and importance in the socioeconomic landscape of Metro Manila, NEDA should be part of that exercise,” ani Balisacan.

Binigyang-diin ng kalihim na lahat ng inaprubahang proyekto ng NEDA ay maingat na pinag-aralan at tinitiyak na ito ay nakakatugon sa paglutas sa matinding problema sa pagbaha sa bansa.

“If you look at the IFPs, many of these are related projects or infrastructure projects that address the flooding and access to reliable water supply,” dagdag ni Balisacan.

(Aileen Taliping)