Namintas, binakbakan: KC biktima raw ng body shaming

Kelan lang makikita sa kanyang socmed post ang pagliliwaliw ni KC Concepcion sa Switzerland at iba pang lugar sa Europe, pero bigla ngang napadpad ang panganay ni Sharon Cuneta sa Boracay na siyang nakabalandra ngayon sa kanyang Instagram.

Ibinalita mismo ni KC sa kanyang reels ang pagbisita nyia sa tinaguriang One of the World’s Best Beaches.

Ikinatuwa ni KC ang muling pagbabalik sa Pilipinas at sa nasabing isla para i-celebrate ang birthday ng isang kaibigan.

Aniya, “It’s true what they say…it’s not always the destination — it’s the journey and company you keep. Welcome home to me! Glad we got to sneak in a spectacular weekend in Boracay, on the ‘B-side’ Bulabog beach. @aquaboracay was the perfect escape to celebrate a dear friend’s birthday… before I get back to being booked… and busy…”

Dahil sa pigura ni KC ngayon ay isang netizen ang pumansin sa paglaki ng katawan ng actress-businesswoman.

Sey ni @gorjule,”Miss the thinner version of you.”

Rumesbak naman ang mga panatiko ni KC at tinawag na ‘body shamer’ ang nag-comment.

Mapapansin naman sa reels ni KC na hindi ito naglabas ng kanyang swimsuit shots.

(Rey Pumaloy)