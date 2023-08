Nagkagulo ang mga faney: Picture ni Nadine ni-like ni John Lloyd

Kinilig ang fans ni Nadine Lustre nang mapansin nilang pinusuan ni John Lloyd Cruz ang larawan ng aktres na kuha sa 71st FAMAS Awards.

May nag-post kasi sa social media ng larawang ‘yon ni Nadine na ni-like nga ni Lloydie (paboritong tawag sa aktor).

Comment pa ng fans ni Nadine, mukhang nagandahan daw si Lloydie sa kanilang idolo.

Actually, ang sikat na fashion designer na si Rajo Laurel ang nag-post sa kanyang Instagram account ng nasabing larawan

Flinex nga ni Rajo ang Filipiniana gown na ginawa niya for Nadine at marahil ay nakita ni Lloydie ‘yon at ni-like.

Anyway, dahil sa pagla-like ni Lloydie sa larawan ni Nadine ay nagkakagulo ang fans ng huli at ang hiling ng mga ito na sana raw ay magsama sa isang pelikula ang best actress ng FAMAS 2023 at ang aktor.

Wish pa nila na sana ay romantic-drama ang project para sa dalawa.

Bongga and for sure kaabang-abang ‘yung proyekto ‘yon kung sakaling ngang mapagsama sa isang pelikula sina Lloydie, Nadine, ha!

Eh ‘di ba, nakipag-meeting naman kamakailan sa Viva si Lloydie kasama si Sarah Geronimo?! Sana nga maisipan ni Boss Vic del Rosario na bukod sa Sarah movie project ay puwede ring magkaroon ng Nadine project si Lloydie.

Sana!