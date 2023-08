Makati ipinilit mga school supply sa Taguig, DepEd sinuway

Itinigil na dapat ng Makati City ang pakikialam sa mga Embo Schools kasunod ng ipinalabas na order ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte subalit ilang guro ang nagreport ng paglabag ng lungsod sa kautusan.

Ilang guro mula sa mga paaralan ang nagpaabot ng report ng paglabag ng Makati City sa order ni Duterte kabilang na dito ang tangkang pagpapasok ng school supplies ng Makati LGU sa Pitogo High School. Ang nasabing school supplies ay pinadeliver sa pamamagitan ng courier service delivery ng Makati.

Ang tangkang pagpapasok ng school supplies ng Makati City ay tinanggihan ng mga guro dahil batid nitong dapat may kautusan muna mula sa DepEd.

Patuloy pa rin ang paglalagay ng mga bagong tarpaulin sa mga Embo schools na nakasaad na “This Property is owned by Makati City”.

Ang General Services Department din ng Makati City ay nagtutungo sa mga EMBO schools para tignan at i-tag ang mga properties sa loob ng paaralan.

Matatandaan na sa hangarin na maalis ang tensyon sa pagitan ng Makati at Taguig, nagpalabas ng Memorandum No 23-2023 si Vice President Sara Duterte na nag-uutos na ilagay sa direct authority ng Department of Education(DepEd) ang 14 na public schools na nasa Enlisted Men’s Barrio (EMBO) barangays.

Nakapaloob din sa memo na habang nasa transition period ang lahat ng kilos ng Makati at Taguig LGU ay may pahintulot mula sa DEped Office of the Secretary.

Sinabi ni DepEd Spokesman Michael Poa na kinikilala ng DepEd ang kautusan ng Korte Suprema na nagtatakda na ang EMBO schools ay nasa ilalim ng legal na hurisdiksyon ng Taguig City gayunpaman dahil sa hindi nareresolba kung sino ang nagmamay ari ng school buildings ay kailangan ng bumalangkas ng transition plan.

Una nang sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay na dapat bilhin o rentahan ng Taguig ang mga school buildings kung nais nitong makumpleto ang paglilipat ng mga EMBO schools sa Taguig.

Sa pinakahuling ulat ay pinayagan na ng DepEd ang Makati na ipamahagi sa mga estudyante ang inihandang mga school supplies.