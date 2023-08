Magsi-seek na ng legal advice! Ruffa reresbak sa mga nagkakalat ng fake news

Hindi na natutuwa si Ruffa Gutierrez sa mga nagkakalat ng fake news na ikinasal sila uli ng ex-husband niyang si Yilmaz Bektas!

Kung noong una ay naaaliw pa si Ruffa sa tuwing may nagtatanong sa kanya tungkol sa diumano’y pagpapalasal nila uli ni Yilmaz at sa plano raw nilang big wedding sa Istanbul, Türkiye, ngayon ay nag-iba na ang timpla ng actress-TV host tungkol doon.

Nagugulat si Ruffa na parami nang parami ang naniniwala sa fake news na ‘yon.

Hindi na raw maganda at kailangang mai-correct at hindi na niya palampasin pa ang fake news peddlers.

“I’m already asking for legal advice. Malalaman ko sa lawyers ko kung paano kami makakapag-complain. Misinformation ito. Not nice!

“Noong una parang naa-amuse ako kapag may mga nagtatanong sa akin, na pati auntie ko from Los Angeles (California) akala totoo nga, pero now na ang daming nagtatanong sa akin, annoying na rin. Kasi nga fake news!” ang seryosong pahayag ni Ruffa nang makausap namin.

Nilinaw rin ni Ruffa na ang tanging totoo ngayon ay, “The only REAL NEWS so far is that Yilmaz is talking to the kids and planning to see each other soon without me kasi I’m shooting a new project!”

So ayan, magkikita pala si Yilmaz at ang mga anak nila ni Ruffa na sina Lorin at Venice.

At malinaw, hindi kasama si Ruffa, so baka gagawa na naman ng fake news ang iba at ia-upload sa mga vlog nila at palalabasing magsasama sina Yilmaz, Lorin, Venice at ang actress-TV host, ha!

Sa pag-uusap din namin ni Ruffa ay nasabi niyang, “Everywhere I go people keep congratulating me.

Kasi I got married again daw. Nakakaloka, ‘di ba?!”

Nakakaloka nga naman kasi ang ibang nagkakalat ng fake news para lang kumita sila sa mga content nila, huh!

Tama lang naman na mag-seek ng legal action si Ruffa, pati ang ibang mga biktima ng fake news peddlers, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)