Mag-asawang tulak timbog sa P3.4M ‘tobats’

Himas rehas ang mag-asawang tulak ng ilegal na droga matapos silang makumpiskahan ng nasa kalahating kilo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa P3.4 milyon sa isang buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong Martes.

Kinilala ang mag-asawang suspek na sina Samera Osmeña, 37-anyos at mister na si Saidamin Samama Laguiamuda, 25-anyos na kapwa high value target kontra ilegal na droga.

Sa ulat, hinudyat ang pag-aresto sa kanila makaraang makipagtransaksiyon sa isang PDEA poseur buyer sa buy-bust operation ng PDEA Bangsamoro Autonomous Region (BAR) katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa Sitio Abubakar, Barangay Simuay Crossing, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte pasado alas-tres nang hapon noong

Martes.

Nasamsam sa mga suspek ang nasa 510 gramo ng shabu na nakalagay sa 11sachet na may street value na P3,468,000 gayundin ang isang Glock 17 9mm pistol at iba pang personal na gamit.

Nakakulong ang mag-asawa sa PDEA BAR detention cell at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. ¬

(Edwin Balasa)