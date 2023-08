LPA sa loob ng PAR namumurong maging bagyo

Posibleng tuluyang mabuo sa pagiging bagyo ang low pressure area (LPA)na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility (PAR) sa susunod na mga araw.

Ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) weather specialist Obet Badrina, malaki ang tsansang maging bagyo ang binabantayang LPA na huling namataan 570 kilometro sa sila¬ngan ng Aparri, Cagayan. Kabilang sa mga apektado ng nasabing weather disturbance ang Cagayan Valley Cordillera Administrative Region, Bicol region, MIMAROPA, Zambales, Bataan, Quezon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Makararanas naman ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat.