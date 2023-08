Kahit maraming kaso ang alaga: Vice ‘di binasura si Awra

Nilinaw ni Vice Ganda na alaga or talent pa rin niya si Awra Briguela.

“There is no truth dun sa isyu na iniwan ko si Awra… aalalayan ko si Awra dito sa journey niya na ito,” pahayag ni Vice nang ma-interview siya ni MJ Felipe para sa ‘TV Patrol’.

May mga naglabasan kasing mga balita na binitawan na niya si Awra bilang talent matapos nitong masangkot sa gulo sa Poblacion, Makati City.

Nagtataka nga ang Unkabogable Star kung saan nanggaling ang nasabing balita dahil hindi naman daw nagsasalita si Awra kasi nga bawal itong magpa-interview.

Ikinuwento rin ni Meme Vice na hindi niya agad kinausap si Awra at pinagpahinga muna niya ito ng ilang araw.

“Hindi right away, para mahimasmasan. Ayoko ‘yung… ’di ba… ’yung… ’yung mataas ako tapos siya rin ’yung fresh galing sa… ’Di ba siyempre galing din siya sa trauma, ’di ba? We should also consider the fact na galing din naman sa trauma ang tao.

“Pinagpahinga ko siya ng ilang araw, tapos ako rin, papahupain ko kasi siyempre galit din ako, ’di ba? Mainit din ulo ko.

“Pero hindi ko puwedeng… ’di ba ‘yung… dahil sa galit. Everything ’yung kinausap ko siya. ’Yung usapang na to everything is coming from concern, love, and support. Kinausap ko siya kaharap ‘yung tatay niya.”

Nilinaw rin ni Meme Vice na hindi niya iiwanan ang alaga niya lalo na sa pinagdadaanan nito ngayon.

“She needs guidance and I will be there for her.

“May mga nangyayari sa buhay na ‘pag nangyari na ang tanging magagawa mo na lang ay kunin ang mga puwede mong matutunan sa mga pangyayaring iyon at maging mas matalino sa mga susunod mo pang gagawin sa buhay,” payo ni Meme Vice kay Awra.

“Wala na tayong magagawa, nangyari na ’yon, magsisihan pa ba tayo? Magmumurahan pa ba tayo?”

Okey and ‘trying to be better each day’ na raw si Awra, pero hindi naman masabi ni Meme Vice kung nagsisi na nga ba ang kanyang alaga.

“I cannot speak for herself,” sey niya.

Pagtatapos ni Meme Vice, kahit nahirapan nga raw siya maging manager kay Awra ay hindi niya ito iiwanan.

Pero sana nga maayos na ang gusot, mga kasong kinakasangkutan ni Awra, ha!

