Kahanga-hanga! Bagong property ni John Prats nakakalula

Basketball court, school o mall? ‘Yan ang tanong ng sambayan dahil naging pahulaan sa mga netizen ang post ni John Prats sa kanyang Instagram na ibinalandra ang ipinapagawang property na may dalawang palapag at mataas na bubong.

Sa reels sa kanyang Instagram, makikitang malaki ang ipinapagawang property ni John na may elevated floor sa magkabilang gilid at may malawak na space sa ground.

Hindi matukoy ng mga nakapanood ng video kung ano ang ipinapagawa ng actor-director dahil walang partition o divider sa second at ground floors para masabing ito ay bahay.

Malaki rin sa ordinaryong bahay ang ipinapagawa ni John. Hindi rin naman siya nagbigay ng ilang detalye para magkaroon ng ideya ang kanyang mga tagahanga.

Dati nang may private prep school ang pamilya ni John sa Cainta, na pinamamahalaan ng kanyang parents.

Kumuha rin ng kursong education for kids ang nakababata nitong kapatid na si Camille.

Anyway, “Another dream come true! To God be the glory,” ang tanging caption ni John sa kanyang post.

Kasama nyia sa larawan at nagsu-supervise sa construction ang kanyang ama.

Ang bongga lang ni John dahil malinaw na malaki ang kinikita nito sa pagiging concert at live show director kaya nakapagpatayo ito ng malaking property.

(Rey Pumaloy)