Jerwin Ancajas kakatok sa bagong world crown

SIMULA na sa unang bahagi ng kanyang training si dating world champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas para sa duwelo kontra World Boxing Association (WBA) bantamweight title holder Takuma Inoue sa Nobyembre 15 sa Tokyo, Japan.

Ganado sa ensayo si long-time super flyweight titlist Ancajas sa Las Vegas, Nevada upang subukang agawin ang korona ng Hapon kasunod ng impresibong debut sa bantam class kung saan wagi ito kontra Wilmer Soto ng Colombia via fifth round technical knockout.

“Nagsimula na kaming pag-aralan iyung estilo at laro ni Takuma. Nasa first stage pa lang kami ng preparation and puspusan ang aming training,” pahayag ni head trainer at manager Joven Jimenez sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Bago ang panalo kay Soto ay walong buwang nabakante ang tubong Panabo, Davao del Norte southpaw boxer matapos dalawang sunod na mabigo kay reigning IBF super flyweight titlist Fernando “Puma” Martinez ng Argentina.

“Nagsakripisyo kami para hindi muna umuwi ng Pilipinas para sa laban na ito, kaya malinaw sa isip namin iyung misyon at goal sa paghahandang ito,” paliwanag ni Jimenez.

“Pagsisikapan namin nang husto makuha lang ang title belt. Nandito kami sa Vegas dahil nandito lahat mga magagaling na ka-sparring at hindi kami uuwi hangga’t hindi siya mapalaban ng title.”

Siniguro na ni MP Promotions President Sean Gibbons na babanat muli sa world championship si Ancajas (34-3-2, 23KOs) kontra Inoue (18-1, 4KOs).

Nakuha ng Hapon ang bakanteng korona laban kay Liborio “La Maquinita” Solis ng Venezuela sa bisa ng 12-round unanimous decision victory sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan nitong Abril 8 para sa kanyang five-fight winning streak.

Nitong 2023 ay hinubad lahat ni Naoya Inoue, kapatid ni Takuma, ang lahat ng kanyang titulo sa 118lbs upang umakyat sa mas mabigat na weight division matapos ang huling laban kay English Paul Butler na tinapos sa 11th round TKO upang makumpleto ang lahat ng korona sa WBA (super), WBC, IBF, The Ring at ang WBO title ni Butler. (Gerard Arce)