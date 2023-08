James Harden pinagmulta ng P5.6M sa ‘kaka-putak’

PINAGMULTA ng NBA ng $100,000 (P5.6 milyon) si James Harden dahil sa mga komento nito sa status niya sa Philadelphia 76ers.

Noong August 14 at 17, lumabas ang public comments ni Harden na hindi siya susunod sa mga nakasaad sa player contract kung hindi siya ite-trade ng Philadelphia.

Tinawag pa niya noong ‘liar’ si Sixers executive Daryl Morey.

Tinanguan ng dating MVP ng player option na nagkakahalaga ng $35 million para sa 2023-2024 season, pero may handshake agreement daw sila ni Morey na ihahanapan siya ng ibang team na malalandingan.

Kumambiyo ang 76ers, itinigil ang paghahanap at sinabing isasama na si Harden sa roster sa training camp sa September.

Naglunsad ng imbestigasyon ang NBA, kinausap si Harden at nakumpirma na patama ang mga komento ng player sa paniniwalang wala siyang balak i-trade ng Sixers.

Kumampi kay Harden ang National Basketeball Players Association.

“We respectfully disagree with the league’s decision to discipline James Harden for recent comments he made, which we believe do not violate the rule against public trade demands,” anang statement ng NBPA. “We intend to file a grievance and have the matter heard by our Arbitrator.” (Vladi Eduarte)