Ina may sakit: Anak ni Yasmien biktima ng cyber-bullying

Biktima ng cyber-bullying ang anak ni Yasmien Kurdi na si Ayesha sa mismong paaralan nito.

Kuwento ni Yasmien, may mga kaeskuwela si Ayesha na gumawa pa ng ‘Ayesha Hate Club’ na hindi talaga niya kinatuwa.

“Noong nalaman ko ‘yung cyber-bullying kay Ayesha, I reported it agad sa teacher niya.

“Ngayon kasi enrollment time na, at ni-request ko talaga na huwag na munang isama ang mga estudyante na nam-bully sa kanya sa isang section. Kasi ayokong danasin niya ulit ang pinagdaanan niya last year, na gumagawa sila ng ‘Ayesha Hate Club’.

“Nasasaktan ako as a mom. Hindi maganda `yon. Pero, I try to understand, kasi mga bata naman `yon. Pero habang bata, kaya pa namang i-correct ang mga ganung bagay.

“Nagkaroon si Ayesha ng counseling with the guidance sa school nila, kung paano niya i-handle ang ganitong sitwasyon.

“Si Ayesha she’s a very positive person. She’s very strong. Sabi nga niya, ‘Hayaan na lang Mama.’ Pero sabi ko, ‘No, hindi siya dapat hayaan.’ ‘Yan ang mga bagay na dapat malaman ng parents nila, ng school.

“Sabi ko, ‘wag siyang panghinaan ng loob, dahil dadami pa ‘yan. Maging mabait ka lang, wala kang inagrabyado, kasi hindi ikaw ang nam-bully. Okey na ako doon.

“Sabi ko sa kanya, in life, ganun talaga ang reyalidad, hindi lahat magugustuhan ka,” kuwento ni Yasmien, na bida na naman sa teleseryeng ‘The Missing Husband’ na mapapanood sa GMA-7.

Naikuwento rin ni Yasmien na may pinagdadaanan din siya sa kanyang ina, na may sakit nga raw ngayon.

“Ang mommy ko naman, niyayaya kong tumira sa house ko noon pa. Pero parang mas gusto niya ng privacy. Ayaw niyang sumama. Sabi ko, ‘Mama paano ‘yan ‘pag may emergency ka, paano kita dadalhin sa ospital’?

“Kaya biglaan, nabilhan ko siya ng bahay na katabi lang ng bahay ko. Surprise ko ‘yan sa kanya.

“Titira rin doon ang lola ko na 80-years old, at cousin ko na nasa amin na since 2 years old. I’m really happy kasi malapit na sila sa akin. Palagi ko silang paglulutuan.

“She’s doing her treatment. Nagkaroon siya ng problema sa kidney. At sana makahanap kami ng transplant.

“It’s a big struggle. Sacrifice siya. At na-appreciate ko ang GMA, kasi hindi nila ako binigyan ng schedule kaya ko naalagaan ang mom ko sa hospital.

“Gusto ko ring magpasalamat kay Miss Betchay Vidanes, gusto raw tumulong ni Senator Robin Padilla sa mga bill sa hospital. Pero sayang kasi nabayaran na namin, nakalabas na siya ng hospital.

“Pero, I really appreciate the love, the concern. And thankful ako sa mga ginagawa nila sa amin!” sabi na lang ni Yasmien.

Anyway, kasama rin sa ‘The Missing Husband’ sina Rocco Nacino, Nadine Samonte, Joross Gamboa, at marami pang iba.