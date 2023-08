Hindi sana malaki ang nawala sa Makati

“Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala.” Ang kasabihang ito ay nababagay sa kaso ng Bonifacio Global City at Embo barangays na nawala sa hurisdiksyon ng Makati.

Nasabi namin ito dahil na rin sa pananaw ng ilang nasa legal profession na kasalanan na rin ni Makati Mayor Abby Binay at ng kanyang maimpluwensiyang pamilya kung bakit nawala sa hurisdiksyon ng lungsod ang sampung Embo barangay.

Sa Facebook post ni Atty. Darwin Canete, prosecutor at kilalang blogger, kung tinanggap na lamang ng Makati government ang desisyon ng Korte Suprema na hurisdiksyon ng Taguig ang 240 ektaryang Bonifacio Global City (BGC), hindi na sana madadamay ang sampung Enlisted Mend Barrio (EMBO) na kinabibilangan ng Pembo, Comembo, Cembo, South Cembo, West Rembo, East Rembo, Pitogo, Rizal, Post Proper Northside at Post Proper Southside, na sa kabuuan ay nasa 729-hectare.

Nang maghabol ang Makati sa BGC na ayon sa kanila ay sakop ng Makati, naghain ng petisyon ang lokal na pamahalaan ng Taguig noong 1993 sa Pasay City Regional Trial Court—ang Civil Case No. 63896 na “Judicial Confirmation of the Territory and Boundary Limits of [Taguig] and Declaration of the Unconstitutionality and Nullity of Certain Provisions of Presidential Proclamations 2475 and 518, with Prayer for Writ of Preliminary Injunction and Temporary Restraining Order.”

Noong 2011, nanalo ang Taguig sa RTC. Hindi naman sumuko ang Makati at iniakyat nila ang kaso sa Court of Appeals kung saan nanalo sila noong 2013. Kaya naman sa tag-isang panalo ng Taguig at Makati ay nag-umpisa na ang umaatikabong word war sa pagitan ng dalawang lungsod.

Nang maging sikat ang BGC, lalo naman sumidhi ang pagnanasa ng Makati na makuha ito dahil malaking source of income ito para sa pamahalaan ng Taguig.

Dahil din sa desisyon ng Court of Appeals, si dating Makati City Mayor Junjun Binay ay naging marahas sa pagsasabing ite-takeover na nito ang BGC. Nagsurprise visit pa si Mayor Junjun sa Taguig City Hall at nag-alok ng income sharing deal para sa Fort Bonifacio.

Hindi naman ito nagustuhan ni Mayor Lani Cayetano at sinabihan nito si Mayor Junjun na maging resposable sa binibitawang mga pahayag dahil hindi pa pinal ang desisyon at hindi pa umaakyat ang legal na usapin ng BGC sa Korte Suprema.

Naghain ng apela ang Taguig sa desisyon ng Court of Appeals at napatunayang guilty sa forum shopping ang Makati City. Pero hindi pa rin tumigil ang Makati City sa pangunguna ng pamilya Binay.

Iniakyat ng Makati ang usapin sa Korte Suprema. Sa halip na katigan ang Makati, naglabas ng pinal na kautusan ang Supreme Court—final and executory—na ang BCG ay saklaw at sakop ng Taguig.

Sa kautusan ng SC, ang BGC at ang sampung barangay EMBO ay nasa hurisdiksyon ng Taguig.

Sa halip na sumunod ay nagmamatigas pa rin ang Makati at hindi talaga nila mabitiw-bitiwan ang EMBO barangays kaya pati mga paaralan na sakop nito ay naapektuhan na sa agawan.

Ang ginagawang hakbang ng Taguig na pagtakeover sa EMBO barangays ay alinsunud lamang sa utos ng SC dahil sila ang nanalo matapos ang 30 taong legal na isyu. Pero iyon nga, para sa Makati ay hindi pa rin tapos ang usapin.

Kung ikukumpara ang aksyon ng Taguig ngayon sa EMBO barangays, hindi hamak na mas naging adelantado naman si Mayor Junjun noon nang gusto nitong i-takeover ang BGC matapos ang Court of Appeals decision na pumabor sa Makati. Sa ngayon ay SC na ang nakapagbaba ng desisyon, hindi hamak na may legal na karapatan na ang Taguig na pangasiwaan ang EMBO barangays.

Sa halip na makipag-agawan sa karapatan, kailangang magpaubaya na ang Makati at tulungan ang Taguig para sa maayos na transisyon. Taumbayan ang patuloy na pinahihirapan ng kanilang pagmamatigas.

Nakapagdesisyon na ang SC at sa ilalim ng ating Konstitusyon, ang Supreme Court ang final arbiter sa mga kontrobersiyang may kinalaman sa legal na karapatan. Ano pa ba ang kailangang hintayin ng Makati? Writ of Execution pero kahit kailan ito ibigay ng SC, hindi na mabubura ang desisyon nito na ang BGC at EMBO barangay ay nasa hurisdiksyon ng Taguig hindi sa Makati.

Natanggap na ng lahat na ang BGC at EMBO barangays ay sa Taguig. Nakahanda na nga ang mga ahensiya ng gobyero tulad ng Department of Education, Department of Interior and Local Government, Department of Budget and Management, Philippine National Police, Department of Health para mailipat ang kanilang operasyon mula Makati patungong Taguig.

Ang Commission on Elections ay naghahanda na rin sa paglilipat ng mga botante mula Makati tungo sa Taguig para sa nalalapit na Barangay at SK elections. Kaya naman masasabing handa na ang lahat.

Sa Makati LGU kailan ba sila magkakaroon ng acceptance? Kailan ba sila maghahanda? Aba naman, anong petsa na, oras na po para makapag-move on!