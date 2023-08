Herlene rumampang naka-gown sa dating barong-barong

Sa kanyang birthday pictorial, binalikan ni Herlene Budol ang dati nilang bahay sa Angono, Rizal.

Sa kanyang birthday post sa kanyang social media accounts ay binahagi ni ‘Magandang Dilag’ lead star ang mga photo niya na mega pose habang naka-white gown at suot-suot ang Miss Philippines Tourism 2023 crown na kuha sa dati nilang barong-barong.

“Ang sarap balik-balikan ang buhay kung saan ka nagsimula,” sey niya sa kanyang caption.

Hindi rin niya nakalimutan magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya.

“I am beyond grateful for those people who help me to grow and to become who I am today. Thank You, Lord, it’s my birthday,” sey pa niya.

Inspirasyon para sa kanyang fans si Herlene na dahil sa kanyang pagsusumikap ay nagawa niyang maiahon ang kanilang buhay mula sa kahirapan.

Happy birthday, Herlene!

(Byx Almacen)