Gilas ‘Final 12’ kumpleto na

SI Jordan Clarkson ang frontliner ng final 12 lineup ng Gilas Pilipinas na isasagupa sa FIBA World Cup 2023 na iho-host ng Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Gaganapin sa Osaka sa Japan at Jakarta, Indonesia ang ilan pang laro sa group phase.

Nilabas ng SBP ang final lineup nitong Miyerkoles, dalawang araw bago balatan ng Filipinos ang kampanya kontra Dominican Republic sa opening day sa Aug. 25 sa Philippine Arena.

Tampok sa bigs ng Gilas sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Kai Sotto at AJ Edu.

Guards sina Scottie Thompson, Dwight Ramos at Kiefer Ravena, sa wings sina CJ Perez, RR Pogoy, Jamie Malonzo at Rhenz Abando.

Huling na-cut si Chris Newsome, kasama sina Thirdy Ravena, Bobby Ray Parks at Calvin Oftana.

Kasama pa si Newsome sa traditional photo shoot nitong Martes sa Rizal Memorial.

Sina Aguilar, Fajardo, Perez, Pogoy at Ravena ay miyembro din ng Gilas squad na naglaro sa 2019 edition ng torneo sa China.

“Fit with the way we want to play and fit with each other’s styles of play,” sagot ni head coach Chot Reyes sa qualification na hinahanap nila sa final roster.

“More than anything, it’s the players who we feel would give us the best chance to pull off a victory.”

Dalawang panalo ang target ng Pilipinas sa group phase para umusad sa knockout round.

Kasama ng Gilas at Dominican Republic sa Group A ang Angola at Italy. (Vladi Eduarte)